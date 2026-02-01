今季で8年目を迎えるロッテの左腕・小島和哉がキャンプ初日から精力的に投げ込んだ。ブルペンに入って51球の投球練習。「自分の気持ちもスタートできる。バランスよく投げられた」と振り返った。昨季は24試合の登板で8勝10敗と苦戦。3年連続の2桁勝利とはならなかった。巻き返しへ向けて「初日からアピールという部分でも（ブルペンに）入った」と危機感を口にした。