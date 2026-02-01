国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため亡くなったことが分かりました。63歳でした。ロバートソンさんは日本とアメリカ双方の教育を受け、東京大学とハーバード大学に現役合格。国際ジャーナリストからタレント、ミュージシャンまで幅広い分野で活躍しました。公式SNSによるとロバートソンさんは1月29日、食道がんのため亡くなったということです。葬儀は近親者のみで執り行われました。