去年1年間の県内企業の倒産は63件で、この10年で最も多くなったことがわかりました。民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、去年1年間に1000万円以上の負債を抱えた県内企業の倒産は63件で、前の年から6件増えました。4年連続の増加でこの10年で最も多くなりました。小売業やサービス業など個人を主な顧客としている企業の倒産が目立っていて、人口減少による需要の低迷や物価高による購買力の低下が背景