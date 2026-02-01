北海道・旭川中央警察署は2026年2月1日、脅迫の疑いで旭川市に住む会社員の男（54）を逮捕しました。男は1月29日午後6時40分すぎから午後7時10分すぎまでの間、知人の40代女性に対し、電話で「お前の家族をめちゃくちゃにしてやるからな」などと脅迫した疑いが持たれています。被害を受けた女性が警察に相談し事件が発覚。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は詳しい動機について調べています。