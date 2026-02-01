巨人のキャンプがスタート。ブルペンでは大勢、竹丸らが投球練習を行った(C)産経新聞社逆襲への思いを胸に秘めてキャンプがスタートしました。今季が就任3年目。阿部慎之助監督が率いる巨人です。昨季は首位阪神と15ゲームをつけられての3位に終わり、覇権奪回がチームの最重要課題となっています。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーンしかし、不動の4番打者だった岡本和真が海を渡り