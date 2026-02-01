兵庫県豊岡市にあるスキー場のリフトが停止し、一部の客が取り残されています。リフトは停止からおよそ2時間が経過していますが、復旧の見込みはたっていません。消防やスキー場側が現在、救助に向かっているということです。リフトが止まったのは、豊岡市日高町にある「奥神鍋スキー場」で、スキー場によりますと、止まったのは「第5ペアリフト」と呼ばれるリフトで午後3時半ごろに停止したということです。この影響で、乗って