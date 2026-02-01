WBC日本代表ヘッドコーチの金子誠氏（50＝前ロッテ1軍チーフ守備走塁コーチ）が、GAPRASPORTSの日本ハム春季キャンプ中継で解説を務めた。金子氏は、高卒2年目の二刀流・柴田獅子（れお）投手（19）のフリー打撃映像に「いいスイングしている」と、熱視線を送った。左打席で快音を鳴らしていた柴田だが、金子氏は「バッティングは人それぞれ。骨格との関係性もありますけど、（柴田は）まだ上体だけのバッティングかなという