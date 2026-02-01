昨年９月に現役を引退した大相撲の元幕内水戸龍（３１）＝本名バーサンスレン・トゥルボルド、モンゴル出身、錦戸＝が１日、東京・両国国技館で断髪式を行った。約２８０人に見守られ、最後は師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）に止めバサミを入れられ、大銀杏に別れを告げた。これまで独身とされていたが、２０１９年に結婚していたことを公表した。同じモンゴル出身のダワスレン夫人（３８）、長女のエンフジンさん（１８）、