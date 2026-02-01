西武のドラフト1位・小島大河捕手（22）がフリー打撃で柵越え2発を放ち、“打てる捕手”として首脳陣に猛アピールした。その後行われた室内練習では立花打撃コーチから徹底指導を受けた。コーチからはバットの出し方を指摘されたといい「こうやって一発目からしっかり教えてくれるのはすごいと思う。いろいろなことを勉強して良い打ち方を見つけていければ」と話していた。