昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１日、始動した。静岡・伊豆市内で春季キャンプ初日に臨み、まずは選手の強みや特長を知るためにじっくりと観察。「まだまだ発展途上で、潜在能力が発揮できていないと思う。ちょっとした気付きや、考え方の違いで劇的に成長する可能性がある。その可能性を最大限引き出してあげたい」と意気