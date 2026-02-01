ディー・エヌ・エー（DeNA）は1月29日、神奈川県川崎市で京浜急行電鉄（京急電鉄）と共同で推進してきた「川崎新！アリーナシティ・プロジェクト」を『Kawasaki Arena-City Project』（カワサキ アリーナシティ プロジェクト）に改称するとし、概要を発表。エリアのイメージビジュアルなどを公開した。【画像】川崎に誕生へ1万人以上が収容可能なアリーナとして世界初となるルーフトップパーク同プロジェクトは、京急電鉄川