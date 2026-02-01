警察官らを名乗る手口で金を詐取する「なりすまし詐欺」などの被害が後を絶たないことを受け、福島県警は被害防止のための注意点をまとめた県警版「親父（おやじ）の小言」を作った。県警生活安全企画課はを掲げ、身近な場所に置いて身を守る意識を高めてもらいたいとしている。「親父の小言」は大聖寺（浪江町）のかつての住職が家族に残した人生訓。同課の白田昌之課長が、実家のトイレに貼られた「親父の小言」を見ていて厳