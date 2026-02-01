落語家の笑福亭三喬が１日、大阪の国立文楽劇場で「喬若改メ三代目笑福亭三喬襲名披露公演」を行った。口上では師匠の笑福亭松喬から「とげのない、柔和な性格」と評され、笑福亭仁智上方落語協会会長からは「いつまでもこの笑顔を忘れないで頑張って頑張って頑張って頑張って頑張ってほしい」と激励された。三喬は師匠の口上に「最後はちょっと泣きましたね。師匠の一言って。死ぬほどお世話になっているので、育てていただい