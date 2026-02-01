¡ØÀ­Èï³²¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¡§Ãø¡¢ÀÆÆ£¾Ï²Â¡§´Æ½¤¡¢ÈôÅÄ·Ë¡§¼èºà¶¨ÎÏ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀ­Èï³²¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à°ìÂÎÃ¯¤¬Â©»Ò¤ò²õ¤·¤¿¤Î¡½¡½¡© ¤¢¤ëÆü¡¢³èÈ¯¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦Í¦¤¬ÆÍÁ³ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¡£Êì¡¦±Ñ»Ò¤ÏÍýÍ³¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤ä¼þ°Ï¤ËÊ¹¤­²ó¤ë¤¬¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿ô¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢·Ù»¡¤«¤é1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÊì¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬À­