2月1日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（牝・ダ1400m）は、岩田望来騎乗の1番人気、エブリーポッシブル（牝3・栗東・新谷功一）が勝利した。クビ差の2着にフェスティヴドレス（牝3・栗東・岡田稲男）、3着にヒルノプーリア（牝3・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:25.5（良）。2番人気で池添謙一騎乗、ワイズギャング（牝3・栗東・河嶋宏樹）は、5着敗退。