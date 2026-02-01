本物のスパイスをより多くの人に届けたい60以上の国を訪れ、各国でスパイスに魅了されてきたオーナーの菅原友希（すがわらゆき）さん。スパイスやカレーを学び、何かできないか考えていたときに出会ったのが、紅茶の輸入やインドカレー店の経営をし、西葛西インド人会会長も務めるジャグモハン・チャンドラニさんでした。チャンドラニさんと話をするなかで、「インドカレーでカレーパンを作ったらおもしろいかも！」と、事業の立ち