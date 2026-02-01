2月1日、京都競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、岩田望来騎乗の1番人気、ティエラレイナ（牝3・栗東・四位洋文）が勝利した。ハナ差の2着にテーオーパーセル（牡3・栗東・宮徹）、3着にシャドウルーラー（牝3・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:27.2（良）。2番人気で佐々木大輔騎乗、レヴヴィ（牝3・栗東・新谷功一）は、14着敗退。【シルクロードS】16番人気フィオライアが逃げ切って大波乱ハナ差V岩田