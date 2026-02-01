ガールズグループBLACKPINKのロゼが「世界で最も美しい顔」1位に選出された秘訣を語った。最近、ELLE KOREA公式チャンネルには、「1日だけロゼの愛犬になりたい。好きな人とアパートゲームをするなら、ロゼはどうやってアピールする？」と題した動画が公開された。【写真】「早く見て…」ロゼ、無防備なシャワーガウン姿公開された動画の中で、「2025年版 世界で最も美しい顔1位に選ばれた秘訣」を問われたロゼは、「恥ずかしい。