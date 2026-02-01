フィアットとランチア、アルファ、サーブの共同計画電卓がパソコンへ置き換わり始めた頃、上級サルーンにも変化の波が訪れていた。洗練された紳士的な乗り物から、走行性能と効率重視の移動空間へ変化しつつあった。【画像】アルファ・ロメオ、フィアット、ランチア、サーブ「ティーポ4」の4きょうだい後継に当たる166と9-5も全95枚アルファ・ロメオとフィアット、ランチア、サーブの4ブランドは、これを見据え動いていた。1