2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック™。悲願のメダル獲得へ、フリースタイルスキー・男子スキークロス、五輪2大会連続出場となる須貝龍（34・チームクレブ）が1日、羽田空港からイタリアへ出発した。「前回の北京五輪で悔しい思いをして、それを晴らすための4年間だと思って競技に取り組んできました。見ていただいている皆さんに伝わるような滑りがしたい」と意気込んだ。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬