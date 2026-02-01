ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。病状進行で意思疎通困難になるも新たな工夫で乗り越えようとしていることを報告しました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「ＡＬＳの進行は残念ながら続いていて悩ましいです…口の動きが落ちてご自慢の口文字が不明瞭になってきました…」