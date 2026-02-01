Image: AC Future 2024年2月5日の記事を編集して再掲載しています。内装がデザイナーズ・マンションみたい。台所やシャワーやトイレが付いたキャンピングカーは、コンパクトでも生活空間を丸ごと移動させられる魅力があります。ある意味「どこでもドア」みたいなもので、アウトドアに出かければ外の大自然が全部自分ちの庭！って気分になります。美しいデザインのキャンピングカーフェラーリ