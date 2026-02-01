◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）ソフトバンクの徐若熙投手（25）が、来日後初めてのキャンプ初日を終えた。徐は肌寒さの残る午前中から、背番号「18」のユニホーム姿でキャッチボール。その後はランニングなどを行い、汗を流した。自らのネーム入りユニホームを持つファンのサインに応じるなど、積極的にファンとも交流。「台湾だとこれだけ多くのファンの来場はない。ファンに見られて、本当に気持ちが入った」と