神奈川県横浜市に住む20代男性がSNSを通じた架空請求で現金19万円をだまし取られる詐欺事件が発生しました。 現金19万円をだまし取られたのは、神奈川県横浜市に住むインターネット配信業の20代男性です。 警察によりますと、1月30日、男性が管理するインスタグラムのアカウントに「健康食品の広告を載せてほしい」と依頼があり、男性は広告を載せ、広告料約90万円をSNS上で受け取ることになったが出金できなかったという