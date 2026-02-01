南極観測70周年を記念して作成されたロゴマーク（国立極地研究所提供）来年1月29日で南極・昭和基地が開設70年となることから、国立極地研究所はその日までを南極観測70周年期間として、さまざまな記念事業を展開する。観測隊の歴史や現地での活動内容などを特設サイトやイベントを通じて発信する予定で、極地研は「未知の世界に挑む気持ちを分かち合ってほしい」としている。70周年にちなんで七角形にしたロゴマークには、オ