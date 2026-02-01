タレントのRIKACO（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。「日曜日のディドックススープ」（原文ママ）とつづり、体に良い手作りスープを披露した。【動画】「参考になります」体に優しい手作り“デドックススープ”を紹介したRIKACO「週1veganday」を設けているRIKACOは、自身に課している「甘いものはフルーツのみ 炭水化物も抜き」について、「スープ美味しいの作れば全然大丈夫なんだよね！」と余裕の様子。「ルール