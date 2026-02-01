断髪式で師匠の錦戸親方（左）に最後のはさみを入れられた元幕内水戸龍＝1日、東京・両国国技館昨年9月の大相撲秋場所限りで現役引退した元幕内水戸龍のバーサンスレン・トゥルボルドさん（31）＝モンゴル出身＝の断髪式が1日、東京・両国国技館で開かれ、所属した錦戸部屋と同じ高砂一門の九重親方（元大関千代大海）ら約270人が出席した。師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）から大銀杏に最後のはさみを入れられた。土俵上では涙