［直前診断］ ＜５＞ジャンプノルディック複合距離スキーミラノ・コルティナ冬季五輪は６日の開幕が目前に迫っている。最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。今季に入りメダル量産への期待が一気に高まった。象徴とも言える存在が、女子の丸山希（北野建設）だ。ワールドカップ（Ｗ杯）で開幕３連勝を飾るなどここまで６勝を挙げて総合２位。本人も「目標は金メダル」と公