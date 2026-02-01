日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手が新天地でキャンプインを迎えた１日、沖縄・宜野座キャンプのブルペンで東海大札幌（伏見の在籍時は東海大四）の後輩・門別啓人投手と初めてバッテリーを組んだ。変化球も交えて５４球を受けたが、「今日は良くなかったんじゃないですかね。本人も良くなかったと言っていたので、これからかな」と振り返った。投球後には、肩を組み「良くなかったといっていたので『頑張れよ』