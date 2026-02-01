２月１日のＷＩＮ５の結果に、ＳＮＳ上は騒然となっている。この日のＷＩＮ５は、発売票数は７７１万２９３２票。対象１レース目の京都１０Ｒ・八坂Ｓは７番人気メイショウゲキリンが勝ち、残り８万５３９１票に。２レース目の東京１０Ｒ・節分Ｓが２番人気ウイントワイライトが勝利するも、１万５１４票になった。３レース目の小倉１１Ｒ・門司Ｓは５番人気コトホドサヨウニが勝利し６７１票に。４レース目の京都１１Ｒ・シ