元幕内・水戸龍（錦戸）の引退披露断髪式が１日、両国国技館で行われ、約３００人が参加。最後は師匠の錦戸親方（元関脇・水戸泉）が止めバサミを入れて相撲界に別れを告げた。モンゴルから鳥取城北高に相撲留学。日大時代はアマ横綱、学生横綱など８個の個人タイトルを獲得。鳴り物入りで２０１７年の夏場所、幕下１５枚目格付け出しでデビューしたが、度重なるけがのため、昨年の秋場所で引退した。「多くの人が来てくれた