今季から指揮を執るＤｅＮＡの相川亮二監督が１日、沖縄・宜野湾キャンプ初日を終えて取材に対応。選手の仕上がりぶりを満足そうに振り返った新監督だったが、前日に語った自身の発言を“撤回”する珍場面もあった。１月３１日の全体ミーティング終了後、相川監督は報道陣から「気持ちの高ぶりは？」と聞かれ、「以外にないんですよね」と、平常心を強調していた。ところが、この日は「昨夜は眠れましたか？」の質問に「夜寝