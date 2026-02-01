▽プレシーズンマッチ（１日、クラサスドーム大分） 大分１（１―００―０）０札幌Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１日、今開幕前最後となる対外試合・Ｊ２大分戦に臨んだ。序盤から攻勢を強めたが、前半２９分にＤＦ家泉怜依（２６）が後ろから相手を倒し、一発退場。数的不利となった５分後に失点し、０―１で折り返した。後半は反撃に転じ、何度も好機を作ったが、同点とはならず、０―１で敗れた。８日の開幕・いわき戦