◆ベルギーリーグ▽第２３節サークル・ブリュージュ０―４アントワープ（３１日、ヤン・ブレイデルスタディオン）ベルギー１部アントワープのＤＦ綱島悠斗が、移籍後初ゴールを決めて４―０での勝利に貢献した。立ち上がりに相手ＧＫの退場で数的有利で試合を進めるとチームは前半に２点を奪取。すると後半４分、右クロスを味方が頭で折り返したボールを右足で押し込んで、昨夏に東京Ｖから移籍してから出場１７試合目でう