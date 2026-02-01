記録的な大雪となっている県北部では、1日も交通機関に影響が出ています。 北秋田市鷹巣と鹿角市では平年の３倍近くの雪が積もり、記録的な積雪となっています。大館市に本社を置く秋北バスは、除雪された雪で道幅が狭くなりバスが他の車両とすれ違うのが難しく遅延が生じていたことや、路面状況が悪く運行の安全性が保てないなどとして、大館市や鹿角市などの一般路線バスのほか大館市比内地域のコミュニティバス、北秋田市鷹巣