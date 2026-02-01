ドジャースのロバーツ監督が日本時間1日、取材対応に応じ大谷翔平選手のWBC出場についてコメントしました。この日「ドジャースファンフェスト2026」が行われ、大谷選手や佐々木朗希投手らが出席、イベント後大谷選手は「WBCは投げるかはちょっとまだわからない。最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見て、球団とコミュニケーションとって」と登板について肯定も否定もしませんでした。そのあとにインタビューに答えたロバ