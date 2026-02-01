警視庁によると1日午後3時前、東京都武蔵野市で「近所の男の子が『刺された』と言っている」と119番があった。男児（8）がけがをしたほか、女児（3）が心肺停止状態で見つかり、同庁は母親（45）を殺人未遂容疑で逮捕した。