2月1日、SAGAアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節第2戦が開催。千葉ジェッツがアウェーで佐賀バルーナーズと対戦し、95－76で快勝した。前日のGAME1で許した逆転負けを糧に、敵地でリベンジを果たした。 第1クォーター、千葉Jは渡邊雄太の3ポイントシュートやナシール・リトルの得点で先行し、23－19とリードを奪う。