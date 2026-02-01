ボーフムのMF三好康児が1月31日、ブンデスリーガ2部第20節のシャルケ戦で開始46秒での先制ゴールを奪い、2-0の勝利に貢献した。三好は第14節以来今季リーグ戦2回目の先発入りを果たすとキックオフ直後、左サイドからFWゲリット・ホルトマンが上げたクロスをペナルティエリア中央から左足で合わせて今季初ゴールを決めた。後半19分まで出場し、チームは2-0で勝利。首位のシャルケを破って8位に浮上している。三好は昨シーズン