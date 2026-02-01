次回のサンデーPUSHスポーツは2026年2月8日（日）放送！ジャイアンツの宮崎キャンプをママタルトが直撃取材！スタジオには澤村拓一が登場、現役時代のキャンプエピソードを披露ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：澤村拓一たくろう、中川安奈■ジャイアンツ宮崎キャンプをママタルトが初取材昨年に引き続き、今年も巨人ロケレギュラーを務めることになったママタルト。その後押しをしてくれた丸選手に、お礼を伝えることはできるのか？さ