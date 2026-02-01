卓球の2026年シーズンは、各地でWTTシリーズが開催されており、活気を見せている。2月には「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」の開催が予定されており、日本選手の活躍にも期待が高まっている。WTT公式サイトは2月1日に公開した記事で、日本の注目選手を特集。上位シードに名を連ねる実力者たちの戦いぶりに注目が集まっている。 ■“全日本4冠”達成の17歳 日本では1月下旬から全日本選手権が