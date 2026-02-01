満天の星を思わせる、美しい焼き物を作る窯元が佐賀県にあります。世界でも評価された名作を生み出した父を亡くし、生まれた国の違う“息子”2人が奮闘しています。全てを残さずに他界した父。2人は残された謎を解明すべく、地道な実験に挑みました。■世界各国で受賞した「銀河釉」佐賀県・武雄市にある窯元「銀河釉（ゆう）玉峰窯」。ここで焼き物を作っているのは、窯の3代目の中尾真徳（まさなり）さん（28）とオランダ出身の