モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」は1日、全レースで安定板が装着される中で2日目が行われた。そこに悲壮感はなかった。平高奈菜（38＝香川）は2日目を2着2本にまとめて、巻き返しに成功。6着だった初日とは表情が全く違っていた。「最悪は脱しましたね。でも、ありえない調整なんです。無理やりですよ」独特の“平高節”だ。無理やり、とは力ワザで動かしたということか。相棒の10号機には