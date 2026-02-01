俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は2月1日、第5話「嘘から出た実（まこと）」が放送される。桶狭間の戦いが描かれた前回。戦国時代、日本史に刻まれた重要な一ページだが、その裏には…。第4話は「桶狭間！」。ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。兄弟にとって初めての大戦が始まるが