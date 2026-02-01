「プロレス・天龍プロジェクト」（１日、新木場１ｓｔリング）“風雲昇り龍”天龍源一郎（７５）が取材に応じた。プロレスラーに転向した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）について「よく頑張っているんじゃないですか。普通、柔道の金メダリストは（新天地で簡単に）吹っ切れるものじゃないけど、吹っ切れてやっているところが潔いよね」と言及。「あとは場数を踏んでいくしかないから。それだ