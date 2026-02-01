俳優の広瀬すずさんが「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式に登場。主演女優賞に輝いた喜びを語りました。 【写真を見る】【 広瀬すず 】ヨコハマ映画祭で主演女優賞芝居への意識の変化を語る「好奇心が増えてきた」「もっと映画を知りたい」広瀬さんは、『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』の2作品で主演女優賞を受賞。受賞した広瀬さんは?本日は、映画愛に熱い賞をいただけたことがとてもすごく光栄に思っております。去