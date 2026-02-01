共同通信社は1月31、2月1両日、衆院選の有権者動向を探る全国電話世論調査（第2回トレンド調査）を実施した。比例代表の投票先は自民党が36.1％で、1週間前の前回調査から6.9ポイント伸ばした。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は13.9％で2.0ポイント増。小選挙区の投票先は与党系候補が4.0ポイント増の44.0％、野党系候補が3.7ポイント増の26.5％だった。高市内閣の支持率は63.6％で0.5ポイント増、不支持率