演歌歌手の神野美伽（60）が1日、東京・新宿文化会館大ホールで単独コンサート「さあ、歌いましょう！」を開催した。同所の改修後、演歌歌手が単独公演をするのは初。開演前の取材に神野は「改築するまでずっとここのホールを使わせていただいて、思い出もいっぱいあるのですけど、新しくなって最初なので、音の響きとかお客様の客席の配列とか非常に楽しみ」と胸を躍らせた。公演は、「男の海峡」からスタートし、ヒット曲