衆院選の投票を促そうと、新潟県内各地の店舗や施設で、投票した有権者にサービスを提供する「選挙割」が行われている。温浴施設運営などを手がける「関越サービス」（新潟市西蒲区）では、同社とグループ会社が運営する県内の三つの温浴施設で、今月２７日まで選挙割が行われている。「じょんのび館」（同）と「新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館」（同市秋葉区）では、入館料が５００円に割引され、「森の湯小屋さぎ