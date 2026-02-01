歌手の神野美伽が１日、東京・新宿文化センター大ホールで単独公演「さあ、歌いましょう」を開催し、観客１５００人を前に「浮雲ふたり」「あんたの大阪」など全２０曲を披露した。開演前には報道陣の取材に応じ、今年の抱負について「当たり前のことですが健康でいたい。（公演の）一本一本を、今日が最後になるかもしれないと思って歌っている」と語った。この日着用した着物は、世界的画家のヒロ・ヤマガタによる絵があし